Sáng 21-11, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". ​

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã xác minh, lấy lời khai nhiều người và đủ cơ sở xác định Hạnh đã sử dụng pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật.

Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land

Cư dân phản đối việc Hoàng Kim Land lừa đảo

Cụ thể, Hoàng Kim Land không được cấp phép là chủ đầu tư, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng.

Bên cạnh đó, bị can Hạnh còn thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM. Theo Công an TP HCM, 4 căn nhà này xây dựng sai phép.

Liên quan đến hàng loạt sai phạm của Hoàng Kim Land, Công an TP HCM đang mở rộng vụ án liên quan đến 7 dự án không được cấp phép tại TP HCM của công ty này.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị các nạn nhân bị lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (PC03) - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai phường 14 quận 10 để được bảo vệ quyền lợi.