TP HCM: Phát hiện 27 tài xế container dương tính với ma tuý

26/02/2019 11:44

Ngày 26-2, Công an TP HCM đã tổng kết tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong dịp Tết Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân năm 2019.

Theo đó, từ 16-12-2018 đến 15-2-2019, Công an TP HCM ghi nhận trên địa bàn xảy ra 566 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 109 người tử vong, con số này giảm so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân được xác định do lưu thông không đúng phần đường quy định, không chú ý quan sát, xử lý tình huống kém…

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe



Lực lượng CSGT đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, thanh tra giao thông…tập trung xử lý những lỗi vi phạm như lái xe có nồng độ cồn, sử dụng ma tuý, chất kích thích, xử lý nạn "xe dù, bến cóc". Qua đó, Công an TP HCM đã xử lý gần 62.000 trường hợp vi phạm giao thông, xử phạt gần 45,5 ngàn trường hợp vi phạm, nộp ngân sách 27,2 tỉ đồng.

Riêng đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích từ giữa tháng 1-2019 đến 15-2, lực lượng công an phối hợp với các lực lượng khác kiểm tra, phát hiện 27 tài xế container dương tính với ma tuý, 90 tài xế container có nồng độ cồn, tạm giữ gần 1000 mô tô và ô tô.



Lực lượng 363 Bình Thạnh thu giữ hung khí, ma túy kiểm tra đợt Tết



Tổ 363 đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, hình sự kiểm tra 1532 trường hợp, lập biên bản 699 trường hợp, tạm giữ 56 đối tượng và thu giữ nhiều dùi cui, hung khí, ma túy đá…

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát đường thủy đã bắt giữ 2 trường hợp trộm cắp tài sản, phát hiện 9 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, tạm giữ nhiều đối tượng và phương tiện hành nghề.





Phạm Dũng