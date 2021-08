Ngày 11-8, Công an TP HCM cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP HCM) vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3, Công an quận Bình Tân triệt phá đường dây buôn lậu thuốc "hỗ trợ điều trị Covid-19".



Theo thông tin ban đầu, trưa 10-8, các cơ quan chức năng bất ngờ ập vào kho hàng trên Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) thì phát hiện lô hàng trôi nổi.

Lô hàng lậu bị phát hiện ở quận Bình Tân

Chủ số hàng này là Nguyễn Bảo Ngọc, khai mua 5400 vỉ thuốc mang nhãn hiệu Lianhua Qingwen jiaonang (Liên hoa thanh ôn) của Trung Quốc, có công dụng giảm sốt, ho, cảm cúm. Tuy nhiên, những vỉ thuốc này được quảng cáo là thuốc "hỗ trợ điều trị Covid-19".

Lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc thể hiện mỗi vĩ Liên hoa thanh ôn có giá trên thị trường từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng.

Thông tin trên sản phẩm thể hiện: "Liên hoa thanh ôn là thuốc thảo dược, thành phần có hoa kim ngân, liên kiều, kim ngân hoa, bạc hà nã... do hãng Dược phẩm Yiling Pharmaceutical (Trung Quốc) sản xuất".

Nguyễn Bảo Ngọc còn khai số thuốc này được chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam bằng đường bộ từ các tỉnh phía Bắc sau đó được chuyển vào TP HCM tiêu thụ. Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra.