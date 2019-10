Lúc 15 giờ ngày 2-10, Công an TP HCM đã tổ chức thông tin về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn.

Theo đó, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP HCM vẫn tiếp tục diễn biên phức tạp, chưa có chiều hướng giảm. Nếu trong năm 2018, Công an TP HCM phát hiện 1 vụ tàng trữ 445 kg ma túy thì trong 9 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra 4 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển số lượng tương đương, thậm chi có vụ thu giữ đến 1,1 tấn ma túy.

Thượng tá Phùng Văn Đẳng thông tin công tác phá án ma túy

Quá trình điều tra các vụ án, các cơ quan chức năng nhận thấy ma túy chủ yếu được phục vụ cho trung chuyển sang các nước khác, phần còn lại tiêu thụ trên địa bàn TP HCM.

Một đường dây ma túy do người Trung Quốc cầm đầu bị khám phá

Trong 9 tháng đầu năm, số ma túy do Công an TP HCM thu giữ tăng hơn 1.102% so với cả năm 2018, trong đó ma túy tổng hợp tăng 1.116%. Đây là vấn đề đáng báo động bởi sau khi Công an TP HCM phá thành công nhiều vụ án lớn trong năm qua, nhưng vẫn còn một số lượng lớn ma túy "chạy" vào thành phố.



Trong 9 tháng đầu năm, Công an TP HCM phối hợp với các lực lượng chưc năng đã khám phá 1278 vụ, thu giữ 331 kg heroin (khoảng 965 bánh); 1,291 tấn ma túy tổng hợp; 16,6 kg cần sa, 16 khẩu khúng, 2 quả lựu đạn, 30 ô tô; 4,7 tỉ đồng; 43.000 USD...

Thượng ta Phùng Văn Đẳng - Phó Phòng CSĐT Tội phạm về Ma túy - Công an TP HCM thông tin về tội phạm mang tính chất nước ngoài.

Công an TP HCM cho biết tội phạm ma túy liên quan đến yếu tố nước ngoài vẫn tiềm ẩn và phức tạp. Cụ thể, từ đầu năm 2019 đến nay nổi lên là các nhóm đối tượng người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng trong nước tổ chức vận chuyển ma túy số lượng lớn từ khu vực Tam Giác Vàng qua Lào, Campuchia vào Việt Nam qua các tỉnh miền Trung, Tây Nam Bộ rồi tập kết ở các kho giáp ranh TP HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An...

Nhiều băng nhóm sử dụng lựu đạn

Sau đó, ma túy được trung chuyển đến huyện Hóc Môn, quận 12, quận Bình Tân để chen lẫn vào các container hàng hóa rồi dùng công ty bình phong xuất đi nước ngoài thông qua các cảng biển ở TP HCM.

Bên cạnh đó, việc vận chuyển ma túy về Việt Nam chủ yếu là từ châu Mỹ, châu Âu dưới dạng quà biếu qua các cảng hàng không ngày càng nhiều.

Một nguyên nhân khác làm cho tình hình ma túy trên địa bàn TP HCM ngày càng phức tạp là do người nghiện. Hiện nay toàn thành phố có hơn 24.000 người nghiện trong đó có hơn 10.000 người nghiện, người sử dụng ma túy đang ở tại cộng đồng được quản lý, giáo dục. Số người nghiện chưa được thống kê còn tiềm ẩn rât lớn.

Đặc biệt, hiện nay người nghiện tập trung sử dụng ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa như bar, vũ trường, beer club, karaoke...

Theo thượng tá Phùng Văn Đẳng - Phó Phòng CSĐT Tội phạm về Ma túy - Công an TP HCM, hiện nay công tác điều tra phá án về ma túy gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều đối tượng đã tổ chức trác táng tập thể, mở tiệc ma túy linh đình trong các biệt thự có chó dữ, có khóa từ cẩn thận nên việc phá án gặp không ít khó khăn.

Ngoài ra gần đây, Công an TP HCM phát hiện nhiều bảo vệ chung cư có dấu hiệu cấu kết với các băng ma túy để báo động nên công tác đấu tranh phòng chống ma túy cũng gặp nhiều trắc trở.