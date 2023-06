Ngày 15-6, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ 5 người có hành vi nấu keo dán, in hàng ngàn tờ giấy mời gọi cho vay.

Các đối tượng tại thời điểm kiểm tra

Trước đó, Công an phường Long Thạnh Mỹ phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức kiểm tra đột xuất một căn phòng trọ trong hẻm sâu trên đường Lê Văn Việt, phường Long Thạnh Mỹ. Qua đó, phát hiện 5 người cùng hai thùng giấy (loại A4) in nội dung hỗ trợ tài chính, xoong nấu keo dán, cây lăn… nên đưa về trụ sở.

Tang vật phạm pháp bị thu giữ

Tại cơ quan công an, những người này khai thuê căn phòng trọ trên để hoạt động. Nhóm phân công người nấu keo dán, đi photo hàng ngàn tờ giấy nội dung cho vay.

Sau đó, chờ lúc khuya, vắng người thì đi dán khắp thành phố trên các cột điện, tủ điện, cây xanh, trạm xe buýt, bờ tường…



Nhóm người này cũng khai được những đối tượng chuyên cho vay lãi nặng thuê để đi dán "quảng cáo" và được trả lương.