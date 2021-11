Ngày 23-11, nguồn tin cho biết mới đây Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Sơn La vừa trả hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan vụ sai phạm về đấu thầu trong việc mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, cơ sở năm 2019 tại địa phương này.



Bị can Nguyễn Thị Kim An thời điểm bị khởi tố - Ảnh: Công an Sơn La

Trong cáo trạng ban hành đầu tháng 10, VKSND truy tố 2 bị can Nguyễn Thị Kim An (nguyên giám đốc Sở Y tế Sơn La) và Sa Văn Khuyên (nguyên phó giám đốc Sở) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Bùi Thị Hoa (nguyên trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế Sơn La) và Mai Anh Tuấn (nguyên chuyên viên Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế); Bùi Thị Thu (Tổng giám đốc Công ty Hưng Phát); Tạ Ngọc Chức (Giám đốc Công ty CP Thẩm định và Đầu tư Toàn cầu); Trần Minh Đức và Hoàng Vũ Quyển (cộng tác viên Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - Vietmed) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2019, Sở Y tế tỉnh Sơn La được dùng 10 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, cơ sở. Sở Y tế đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần thẩm định và đầu tư toàn cầu để thẩm định giá.

Do có quen biết từ trước, Bùi Thị Thu (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị và Công nghệ Hưng Phát), nhờ Bùi Thị Hoa (nguyên trưởng phòng Tài chính thuộc Sở Y tế) giúp doanh nghiệp của mình trúng thầu. Bùi Thị Hoa yêu cầu cấp dưới thông đồng với Tạ Ngọc Chức (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định và đầu tư toàn cầu) không tổ chức thẩm định giá nhưng lại ban hành chứng thư với mức hơn 9,995 tỉ đồng.

Hoàng Vũ Quyển và Trần Minh Đức đến gặp bà Hoa, xin làm tư vấn đấu thầu. Dù chưa mở thầu nhưng bà Hoa nói gói thầu đã có người thực hiện và giới thiệu Đức gặp Thu để hợp tác.

Theo thỏa thuận, Đức được bán hàng theo danh mục trong gói thầu cho Thu. Đổi lại, Đức lập 2 hồ sơ dự thầu làm "quân xanh" tham gia đấu thầu với nhiệm vụ bỏ giá cao hơn Công ty Hưng Phát.

Tháng 7-2019, Sở Y tế Sơn La mở thầu với 3 đơn vị tham gia. Do 2 "quân xanh" cố ý đưa mức giá lên cao nên Công ty Cổ phần thiết bị và Công nghệ Hưng Phát nghiễm nhiên trúng thầu.

Tiếp đó, Bùi Thị Thu chỉ đạo một công ty sân sau của mình mua thiết bị y tế từ Vietmed, giá hơn 4,1 tỉ đồng, rồi bán cho Công ty Hưng Phát, giá hơn 6,7 tỉ đồng. Số hàng này được Hưng Phát bán cho Sở Y tế Sơn La theo giá bỏ thầu là hơn 9,9 tỉ đồng, tức tăng hơn 2 lần so với giá ban đầu.

Cơ quan tố tụng xác định có 107 thiết bị y tế do Công ty Cổ phần thiết bị và Công nghệ Hưng Phát giao không đúng danh mục; 41 thiết bị khác (máy siêu âm, máy theo dõi bệnh nhân, điện tim...) giá hơn 1,7 tỉ đồng nhưng Sở mua ở mức hơn 5,6 tỉ đồng. Tổng cộng, trong số 2.534 thiết bị thuộc gói thầu thì có 148 thiết bị được nâng giá hoặc không đúng danh mục, gây thiệt hại hơn 4,8 tỉ đồng.

Cáo trạng cáo buộc bị can Nguyễn Thị Kim An đã ký 5 quyết định liên quan các gói thầu, cùng nhóm nguyên cán bộ Sở Y tế lập kế hoạch lựa chọn và phê duyệt nhà thầu là Công ty Cổ phần thiết bị và Công nghệ Hưng Phát dù doanh nghiệp này không đủ điều kiện, năng lực. Trong quá trình thực hiện, bị can không kiểm tra, giám sát, không thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở Y tế, dẫn đến không phát hiện các quyết định mình ký bị thay đổi. Hành vi thiếu trách nhiệm của nguyên giám đốc Sở Y tế Sơn La và cấp dưới được cho là nguyên nhân để các bị can khác thực hiện hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,8 tỉ đồng.

Cũng liên quan đến vụ án này, ông Lê Hồng Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, bị xác định ký các văn bản giao Giám đốc Sở Y tế thẩm định kế hoạch và lựa chọn nhà thầu, dù thẩm quyền này thuộc Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, ông Minh không bị cơ quan điều tra xử lý vì cho rằng thiệt hại 4,8 tỉ đồng là do hành vi thông thầu của các bị can gây ra. Tháng 5-2021, ông Minh bị Tỉnh ủy Sơn La và Thủ tướng kỷ luật khiển trách vì có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.