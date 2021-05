Ngày 12-5, tin từ Công an tỉnh Lao Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vàng Seo Vềnh (SN 2001; ngụ thôn Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về tội "Giết người".



Theo điều tra, khoảng 1 giờ ngày 5-5, Công an huyện Bắc Hà nhận được tin báo của Công an xã Hoàng Thu Phố về việc cháu Vàng Seo M. (SN 2018, ngụ Bản Pấy) chết chưa rõ nguyên nhân nên đã vào cuộc điều tra và xác định cháu M. nghi bị sát hại.

Vàng Seo Vềnh tại cơ quan công an - Ảnh Công an Lào Cai

Qua các chứng cứ thu thập được, công an xác định Vàng Seo Vềnh là nghi phạm sát hại M. (M. là em trai ruột của Vềnh).

Tại cơ quan công an, Vàng Seo Vềnh đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vềnh khai do mâu thuẫn với cha đẻ là Vàng Seo C. trong quá trình chia đất thừa kế của gia đình nên đã nảy sinh ý định giết em trai chưa đầy 3 tuổi để hưởng phần đất của em trai.

Chiều 4-5, khi bố mẹ đi làm, Vềnh đã đưa em trai vào rừng, sau đó sát hại em trai và chôn xuống đất. Khoảng 17 giờ 30 phút, Vềnh chạy về thôn báo em trai bị lạc. Vềnh cũng đi cùng mọi người đi tìm sau đó tách riêng ra, đào xác em trai lên rồi mang đến vị trí khác cách nhà hơn 1 km phi tang nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Thi thể của nạn nhân xấu số sau đó đã được tìm thấy. Còn Vềnh thì bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Bắc Hà bắt giữ sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lao Cai phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.