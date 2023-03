Ngày 10-3, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị giao ban tháng 2, kết hợp tổng kết công tác tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tiền Giang năm 2022 và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2022.

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được công an tỉnh và công an các đơn vị địa phương đồng loạt thực hiện ngày 15-11-2022.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trọng Tín

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với công an các đơn vị, địa phương. Qua 80 ngày thực hiện cao điểm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, nhân dân trên địa bàn tỉnh đón xuân 2023 bình an. Công tác giữ gìn an ninh, trật tự được lãnh đạo các cấp và nhân dân tỉnh nhà đánh giá cao.

Trong cao điểm, công an các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh, các địa phương đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đầu tranh, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm.

Các tập thể và cá nhận được nhận khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Trọng Tín

Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,2 % so với thời gian liền kề. Đã điều tra khám phá nhanh 7/7 vụ giết người, khởi tố 24 bị can; bắt xử lý 104 đối tượng về trật tự xã hội; tiến hành triệt xóa, làm tan rã 4 nhóm, 95 đối tượng có biểu hiện tụ tập thành nhóm; triệt phá 119 tụ điểm cờ bạc với hình thức đánh bài, đá gà, cá độ bóng đá, game bắn cá, mua bán số đề…. ăn thua bằng tiền.

Qua đó, đã xử lý 609 đối tượng có liên quan… Bắt, vận động đầu thú 11 đối tượng truy nã. Tình hình trật tự an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ.

Trong tháng 2-2023, tình hình an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội giảm 23 vụ so với thời gian liền kề.

Lực lượng công an đã điều tra, khám phá 48 vụ, đạt tỷ lệ 81,4%. Trong đó, tiêu biểu đã khám phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TP HCM) để đòi nợ thuê, khởi tố 22 bị can, được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen.

Trong công tác phòng, chống đua xe trái phép, đã bắt và xử lý 44 đối tượng có hành vi tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép qua đó đã khởi tố 7 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.