Công an lấy lời khai của của đối tượng cùng tang vật trong vụ án

Theo Bộ Công an, trang web Winxx8.com là trang mạng cá cược (lô đề, cá độ bóng đá) có trụ sở tại Casino Shanghai Resort - Campuchia, là trang mạng đánh bạc theo hình thức thế chấp, tổ chức nhiều loại hình: Thể thao (bóng đá, bóng rổ, quần vợt…), Casino trực tuyến… giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Muốn tham gia đánh bạc, người chơi tạo tài khoản trên trang web và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện của nhà cái. Hình thức nạp tiền: nạp qua hệ thống ngân hàng bằng cách chuyển tiền trực tuyến.

Sau khi xác thực số tiền, người chơi đã gửi vào tài khoản ngân hàng của Winxx8.com, các đối tượng tổ chức sẽ cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang mạng. Tổng số tiền giao dịch chuyển nhận tiền đánh bạc lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Theo Bộ Công an, từ năm 2015, một số đối tượng người Việt Nam sang làm việc tại các sòng bạc Campuchia. Sau khi về nước, các đối tượng này đã liên kết, móc nối với đối tượng tổ chức tại Campuchia để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá, lô đề, casino trực tuyến cho người Việt Nam đánh bạc tại website Winxx8.com. Các đối tượng cư trú tại TP HCM và tỉnh Long An đã mở nhiều tài khoản ngân hàng Việt Nam cho các đối tượng tại Campuchia thuê, làm tài khoản đại diện trên trang để cho các đối tượng đánh bạc nạp tiền vào đánh bạc.

Ngoài ra, theo Bộ Công an, thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Winxx8.com, ngày 18-9-2019, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động triển khai 16 tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại TP HCM, Khánh Hòa, Long An, Bắc Ninh. Kết quả khám xét đã thu giữ: hơn 1,5 tỉ đồng; 2 máy vi tính xách tay, 1 máy iPad, nhiều thẻ ngân hàng, nhiều điện thoại di động và giấy tờ, tài liệu liên quan… Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng có hình vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các đối tượng còn lại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi hoặc do già yếu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn.