Ngày 5-12, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết C04 đã phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ đã bắt một số người Đài Loan điều hành đường dây buôn bán ma túy hoạt động trên địa bàn TP HCM.



446 bánh heroin bị Ban chuyên án thu giữ

Lực lượng Ban chuyên án khi ập vào kiểm tra một nhà kho tại TP HCM đã phát hiện, thu giữ 446 bánh heroin, trị giá hơn 6 triệu USD, ước tính gần 180 tỉ đồng. Ngoài ra, cũng bắt giữ 2 nghi can cầm đầu người Đài Loan và một số người liên quan đến đường dây buôn bán ma túy này.

Được biết việc bắt giữ số ma túy trên là kết quả điều tra mở rộng vụ án đường dây vận chuyển 900 bánh heroin tại TP HCM bị Công an triệt phá cuối tháng 3. Tính đến nay, tang vật thu được trong đường dây buôn bán ma túy do người Đài Loan cầm đầu là hơn 1.300 bánh heroin.

Cùng vụ án này, trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 27-3, Đội CSGT An Sương thuộc PC08 Công an TP HCM ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính xe tải 20C-166.23 lưu thông trên quốc lộ 22, hướng từ quận Thủ Đức về An Sương. Trong quá trình kiểm tra, tài xế đã đưa "tiền bồi dưỡng" để được CSGT cho xe đi, nhưng lực lượng này từ chối và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe. Lúc này, 2 người đi trên xe tải 20C-166.23 bỏ chạy nhưng bị Tổ 363 tuần tra trên địa bàn huyện Hóc Môn kịp thời đến phối hợp hỗ trợ, bắt giữ cả hai.

Kiểm tra xe tải, lực lượng chức năng phát hiện 5 thùng carton chứa gần 900 bánh heroin (tổng cộng 315 kg). Số ma túy trên được xác định liên quan đến người Đài Loan, trong đó có Trần Vĩ (33 tuổi, người Đài Loan) cầm đầu. Vĩ khai vận chuyển heroin để giao cho một người khác tại huyện Hóc Môn, TP HCM.

Đến thời điểm này, qua thông tin phối hợp với nhà chức trách Đài Loan, cơ quan chức năng đã thu giữ tổng cộng 1.341 bánh heroin, bắt hàng chục người Đài Loan và Việt Nam.