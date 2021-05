Sáng 16-5, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 người phụ nữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Nhóm "quý bà" đánh bạc bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian theo dõi, trưa ngày 13-5, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã ập vào nhà của bà Võ Thị Thu Hà (54 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột).

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang các "quý bà" đang say sưa đánh bài ăn tiền. Tất cả các con bạc này đều trú tại TP Buôn Ma Thuột, từ 40 đến 54 tuổi. Lực lượng công an đã thu giữ gần 60 triệu đồng, 2 bộ bài cùng nhiều tang vật có liên quan.

Bước đầu, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ, trong những ngày ở Đắk Lắk có ca mắc Covid-19, địa phương quy định hạn chế tụ tập đông người nhưng các con bạc này vẫn thường xuyên tụ tập đến nhà bà Hà để đánh bài ăn tiền.

Khi các con bạc đến, bà Hà mở cổng cho vào nhà rồi hướng dẫn lên lầu 1 để sát phạt. Sau khi các con bạc "hội tụ" đông đủ, bà Hà khóa cổng rồi ngồi ngoài cảnh giới. Bà Hà quy định, mỗi người đến đây đánh bạc phải đóng cho Hà 100.000 đồng.