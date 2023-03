Ngày 31-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 29-3, Công an huyện Triệu Sơn đã phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân, Công an TP Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát cơ động phá Chuyên án 323V, triệt xóa 6 điểm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn nhiều huyện, TP.



Những người bị bắt giữ và tang vật của 6 ổ nhóm tín dụng đen vừa bị triệt phá

Theo đó, lực lượng công an đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt khám xét khẩn cấp 6 điểm hoạt động tín dụng đen, trong đó có 4 điểm trên địa bàn huyện Triệu Sơn và 2 điểm trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện thọ Xuân.

Qua khám xét tại các cơ sở này, lực lượng công an đã thu giữ: 77 xe máy, 2 xe ôtô, hơn 1,2 tỉ đồng tiền mặt, 19 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ cầm cố, thế chấp khác như: sổ đỏ, giấy phép lái xe, đăng ký xe ôtô, xe máy các loại; hồ sơ mua bán nhà đất, xe ô tô… và nhiều tài sản, sổ sách, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Điển hình, khám xét cơ sở cầm đồ Tâm Anh Phát (do Lê Văn Hiếu; SN 1982; ngụ phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa), công an đã thu giữ: 1 tỉ đồng tiền mặt, 2 hợp đồng mua bán nhà và nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Thủ đoạn của Hiếu là cho vay thế chấp, cắt lãi trước, đồng thời thuê Hồ Tùng Anh và Hoàng Ngọc Anh (ngụ TP Thanh Hóa) làm nhân viên tính lãi suất, thu tiền của người vay.

Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm này đã cho 147 bị hại vay với tổng số tiền 23 tỉ đồng, với mức lãi suất dao động từ 1.000 đồng - 5.000 đồng/triệu/ngày. Qua đó đã thu lời bất chính 1,9 tỉ đồng…

Theo Công an huyện Triệu Sơn, đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn, với tổng số tiền 6 cơ sở này đã cho khoảng 500 người vay lên tới 33 tỉ đồng, với mức lãi suất "cắt cổ", thu lời bất chính hơn 2,3 tỉ đồng.

Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố 4 vụ án, tạm giữ hình sự 5 người, bàn giao Công an TP Thanh Hóa 4 người, Công an huyện Thọ Xuân 1 người để điều tra, làm rõ về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo thẩm quyền.