Ngày 20-7, Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng "nóng" 8 triệu đồng cho tập thể Công an thị xã Bến Cát và Phòng Cảnh sát hình sự vì có thành tích triệt xóa băng nhóm giả danh công an bắt giữ và đem bán các tiếp viên karaoke, massage.

Trung tá Võ Hồng Bào, Trưởng Công an thị xã Bến Cát, cho biết trước đó, ngày 10-7, đơn vị phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, chuyển nhượng nhân viên massage, karaoke nên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tập trung làm rõ.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Sau quá trình điều tra, công an xác định nhóm này gồm: Đặng Công Tín (20 tuổi), Lý Tuấn Anh (20 tuổi, cùng quê Phú Yên), Đặng Minh Mẫn (20 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Thanh Vũ (28 tuổi, quê An Giang) và Cao Duy Chí (21 tuổi, quê Hà Nam), tất cả không có nghề nghiệp ổn định.

Đêm 11-7, thông qua một số kênh môi giới, Trần Cao Sang (24 tuổi, quê Tây Ninh), quản lý một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cùng Nguyễn Đức Khoa (30 tuổi, ngụ Tây Ninh) chở 2 nữ nhân viên đến điểm hẹn ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để bán cho nhóm của Đặng Công Tín.

Khi đến điểm hẹn, Sang bị nhóm của Tín giả làm công an yêu cầu giao 2 nữ tiếp viên, sau đó đưa về một nhà nghỉ để giam giữ và cử người canh gác.



Ngày 12-7, cũng với thủ đoạn trên, nhóm Tín tiếp tục bắt một nữ tiếp viên của nhóm Võ Thị Tuyết Nhung (23 tuổi, ngụ Bình Phước) và đem giữ chung với 2 nữ tiếp viên trước đó để tìm chỗ bán lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nhóm Đặng Công Tín, giải cứu 3 nữ tiếp viên.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định vào ngày 8-7, nhóm của Tín đã bán 2 người phụ nữ khác qua Campuchia.

Công an thị xã Bến Cát đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.