Theo dự kiến, ngày mai 22-4, TAND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) sẽ mở lại phiên xử vụ án "Cướp tài sản" và "Bắt, giữ người trái pháp luật quy định" xảy ra tại địa bàn thôn An Lạc (xã Trung Giã) xảy ra vào hồi tháng 7-2018.



Khu vực xảy ra vụ việc

Theo đó, 4 bị cáo cùng bị truy tố về 2 tội danh nêu trên, gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1982, trú tại thôn An Lạc); Nguyễn Tuấn Anh (SN 2001), Dương Văn Quý (SN 1995) và Dương Văn Cương (SN 1994), cùng trú tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Hồ sơ vụ án thể hiện khoảng 0 giờ 20 phút ngày 11-7-2018, ông Đào Công Thành (SN 1966, trú tại Hà Nội) cùng 4 người khác đưa 2 thuyền hút cát đến Sông Cầu để khai thác cát (không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép). Vào thời điểm này, do biết có thuyền cát tiếp giáp khu vực đất nông nghiệp mà gia đình nhận chuyển nhượng lại nên Cường đã rủ thêm 5 người đi đuổi đánh, bắt giữ những người trên thuyền hút cát.

Theo cáo trạng, khi đến bến sông, nhóm của Cường lên thuyền do anh Đào Văn Quyên (SN 1986) điều khiển. Khi thuyền đi được 10 phút trên sông Cầu thì đến vị trí thuyền ông Thành đang khai thác cát.

Thấy vậy, Cường chửi sao "chúng mày hút cát ở đây", đồng thời cầm tuýp sắt và cùng đồng phạm nhảy lên thuyền. Do nhóm Cường cầm theo hung khí nên ông Thành và chị Nguyễn Thị Anh (trú tại Bắc Giang) liền chạy trốn vào khoang máy; riêng những người còn lại cùng đi trên thuyền của ông Thành thì bỏ chạy.

Phát hiện ông Thành đang trốn trong khoang máy, Nguyễn Tuấn Anh dùng tuýp sắt vụt vào tay ông Thành và yêu cầu người này ra mạn thuyền gặp Cường. Tại đây, nhóm của Cường tiếp tục hành hung ông Thành.

Sau khi bị đánh, ông Thành có điện thoại gọi đến liền lấy điện thoại để nghe thì bị Cường bắt tắt điện thoại và thu giữ điện thoại của ông chủ tàu cát này. Sau đó, ông Thành bị trói lại. Trong quá trình trói, nhóm của Cường tiếp tục thu giữ thêm một chiếc điện thoại khác của ông Thành.

Sau khi tìm thấy chị Anh trốn trong khoang thuyền, Cường chỉ đạo nhóm của mình đưa thuyền vào bờ và đưa ông Thành về nhà viết bản tường trình. Riêng Cường bị chảy máu ở tay nên được Ng.V.L. (em trai Cường; ở trên bờ cùng nhiều người khác) đưa đi bệnh viện.

Theo cáo trạng, sau khi ông Thành, chị Anh bị giữ tại nhà Cường khoảng 30 phút thì Đồn Công an Trung Giã, Công an huyện Sóc Sơn đến nhà Cường giải thoát cho 2 người này.

Sau đó, ngày 25-9-2019, Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cướp tài sản và tội cố ý gây thương tích; ngày 21-11-2019, khởi tố bị can Cường về tội Cướp tài sản.

Đến tháng 4-2020, cơ quan điều tra khởi tố vụ án Bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Cường về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Đối với ông Thành, do có hành vi khai thác cát nhưng không có giấy phép và sử dụng thuyền không đăng ký phương tiện nên đã bị Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định xử phạt.