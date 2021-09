Ngày 3-9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết sau 37 năm lần theo dấu vết, ngày 31-8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm là Trịnh Đường Hoàn (SN 1959, quê xã Xuân Tiến, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, đăng kí thường trú tại số nhà 38, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).



Trịnh Đường Hoàng bị phát hiện bắt giữ sau 37 năm lần trốn

Vào thời điểm bị phát hiện bắt giữ, Trịnh Đường Hoàn đã thay tên đổi họ, làm CMND giả và lẩn trốn tại tổ 4, Ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.



Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Trịnh Đường Hoàn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hạ Long vào các năm 1977, 1979, 1983, 1984. Năm 1984, Hoàn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ và bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án 12 năm tù giam. Quá trình thi hành án, Hoàn đã trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã lệnh truy nã số 119 ngày 2-4-1984.



Quá trình lần trốn, Trịnh Đường Hoàng liên tục di chuyển, làm việc tại nhiều tỉnh khác nhau ở phía Nam. Đến năm 2000, "dạt" tới tỉnh Bình Phước.

Trịnh Đường Hoàng thay tên, đổi họ lẩn trốn dưới vỏ bọc mới là Vũ Văn Đại

Tại đây, Hoàn đã thay đổi tên họ, ngày tháng năm sinh, làm CMND giả, che giấu lai lịch cá nhân dưới vỏ bọc mới là Vũ Văn Đại (SN 1960, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 4, ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), gây khó khăn trong quá trình truy vết, bắt giữ.

Tuy nhiên, đến ngày 31-8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ được Hoàng tại tổ 4, Ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.