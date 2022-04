Ngày 5-4, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang phục hồi điều tra đối với Phan Thị Kim Anh (58 tuổi; ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi đánh bạc. Năm 2011, một đôi vợ chồng ở huyện Thoại Sơn quen biết Kim Anh. Sau đó, họ tổ chức đường dây số đề với 25 người tham gia.

Đối tượng trốn truy nã Phan Thị Kim Anh

Chỉ trong 2 tháng cuối năm 2013, Kim Anh và các đồng phạm đã đánh bạc với số tiền gần 27 tỉ đồng. Tháng 12-2013, Công an huyện Thoại Sơn bắt quả tang đồng phạm của Kim Anh đang gom phơi đề.

Hay tin những người liên quan bị bắt, Kim Anh bỏ trốn nên bị truy nã. Đến ngày 3-4, người phụ nữ này đã đến cơ quan điều tra đầu thú sau 9 năm trốn truy nã.