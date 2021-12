Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do "trùm buôn lậu" Mười Tường cầm đầu, chiều tối 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tứ Mười Tường, SN 1969; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội " Rửa tiền".

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nghe đọc quyết định khởi tố tội danh thứ 6

Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh rồi cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỉ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỉ đồng do phạm tội có được.

Mười Tường đang ghi ý kiến của mình sau khi nhận quyết định khởi tố về tội "Rửa tiền"

Như vậy, đến nay, "trùm buôn lậu" Mười Tường đã bị khởi tố về 6 tội danh. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố về 5 tội danh liên quan đến các vụ: "Buôn lậu đường cát" năm 2018; "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; "Vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới" năm 2019; "Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới" năm 2020 và tội "Rửa tiền" năm 2021.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.