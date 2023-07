Ngày 7-7, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Hoàng Cường (tức "Cường Kobe"; SN 1984; quê Bạc Liêu; tạm trú xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cùng đồng bọn về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản…

Với 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, Cường Kobe cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án, hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Phú Quốc.

Nhằm đấu tranh, triệt xóa nhóm tội phạm do Cường Kobe cầm đầu, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang xác lập chuyên án truy xét các vụ án, vụ việc có liên quan.

Cường Kobe

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự; Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang trực tiếp chỉ đạo chuyên án.

Ban Chuyên án tập trung lực lượng gồm những điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm thuộc Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng phá án.

Theo hồ sơ chuyên án, do mâu thuẫn tranh chấp khu đất trên đường xuống Bãi Khem (thuộc xã An Thới, TP Phú Quốc) giữa băng nhóm Cường Kobe với băng nhóm của Nguyễn Văn Thái (tức "Thái Bus"; SN 1988, đã bị khởi tố trong vụ nổ súng làm 6 người thương vong tại Phú Quốc hồi tháng 10-2022), Cường Kobe chỉ đạo Lê Hoàng Kha tập hợp 17 đối tượng, thuê ôtô 16 chỗ, mang theo dao, rựa cùng đến khu đất tranh chấp để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Thái Bus.

Đến khu đất tranh chấp, nhóm Cường Kobe không gặp nhóm Thái Bus nên đã về nhà Cường Kobe ăn trưa. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, phát hiện nhóm Thái Bus quay lại khu vực tranh chấp, Cường Kobe chỉ đạo Lê Hoàng Kha, Ngô Quốc Giang (tức "Giang Thẹo") dẫn theo 17 đối tượng đi 3 ôtô đến gặp nhóm Thái Bus để giải quyết mâu thuẫn.

Kha và Giang Thẹo đi một ôtô, khi đi Giang có cầm theo một khẩu súng; các đối tượng Trương Văn Nhàn, Nguyễn Hoàng Minh Vũ, Lâm Trọng Nghĩa, Nguyễn Trường Khang, Ngô Công Hải Đăng đi trên một ôtô khác, Nhàn cầm theo túi xách màu đen bên trong có 6 viên đạn; những đối tượng còn lại đi xe 16 chỗ cầm theo dao tự chế.

Nhóm Cường Kobe đến nơi thì bị nhóm Thái Bus tấn công, Giang Thẹo cầm súng bắn về phía nhóm Thái Bus, trúng cửa ôtô của Thái rồi cả nhóm bỏ chạy để lại ôtô Fortuner. Nhóm của Thái Bus truy đuổi, đập phá xe 16 chỗ của nhóm Cường Kobe.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí và nhiều vật chứng khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 29 đối tượng về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng", "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản". Đồng thời tiếp tục chỉ đạo củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi "Giết người’ và mở rộng điều tra vụ án.