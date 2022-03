Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) vừa đề nghị truy tố bị can Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng 9 bị can khác trong vụ buôn bán trái phép chất ma túy và "bay lắc" ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Hà Nội).



Nguyễn Xuân Quý và các vật dụng "bay lắc" tại phòng bệnh thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương

Đáng chú ý, trong số 10 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này còn có 4 bị can là cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh Viện Tâm thần Trung ương I như: Nguyễn Anh Vũ (kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền); Nguyễn Thị Minh Huệ (42 tuổi điều dưỡng viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền), Bùi Thị Hạt (38 tuổi hộ lý khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, từ ngày 1-2-2021 chuyển sang khoa tâm căn) và bị can Đỗ Thị Lưu (trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền).



Theo kết luận điều tra, Nguyễn Xuân Quý là người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần. Khoảng cuối năm 2020, Quý tự cải tạo buồng bệnh thêm một phòng riêng, có hệ thống loa, amply, đèn nháy phục vụ việc "bay lắc", sử dụng ma túy. Đáng chú ý, trong quá trình điều trị tại bệnh viện, Quý cùng Huệ, Hạt, Vũ, từng "bay lắc" thâu đêm cùng với nhau.

Cụ thể, theo lời khai của Nguyễn Xuân Quý, thời gian trước tháng 10-2020, Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền được đặt tại tầng 2, tòa nhà cũ ở cuối khuôn viên của bệnh viện. Quý đã nhiều lần tổ chức sử dụng ma túy cho bản thân và bạn bè đến thăm.

Đặc biệt, từ tháng 8-2020, Quý còn rủ rê một số nhân viên y tế bệnh viện trong khoa gồm: Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Thị Minh Huệ, Bùi Thị Hạt, Nguyễn Thị Thanh Nga cùng tham gia sử dụng ma túy với Quý tại phòng điều trị, nhằm lợi dụng các nhân viên này vừa để phục vụ việc mua bán, sử dụng ma túy ngay tại bệnh viện mà không bị tố giác.

Cuối tháng 10-2020, Quý được chuyển về điều trị tại tầng 2 Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền tại nhà mới.

Sau đó, Quý đã lắp đặt vách nhôm cách âm, ngăn phòng điều trị của bị can này để làm thêm 2 buồng nhỏ phía trong (1 buồng ngoài để loa đài, đèn chiếu Laze phục vụ việc "bay lắc", 1 buồng trong để giường ngủ). Trong thời điểm tự ý cải tạo phòng điều trị, bị can Đỗ Thị Lưu có lên gặp Quý nhắc nhở và yêu cầu tháo dỡ nhưng bị can không thực hiện.

Sau đó, không thấy Đỗ Thị Lưu nhắc nhở nữa Quý đã lợi dụng ca trực vào buổi chiều tối của các nhân viên Vũ, Huệ, Hạt, Nga để chuyển các thiết bị, dụng cụ dùng vào việc tổ chức sử dụng ma túy vào phòng điều trị như: loa công suất lớn, âm ly, bàn DJ, đèn Laze, đèn nhảy... Từ tháng 11-2020, Quý đã nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây cho bản thân, bạn bè đến thăm và các nhân viên y tế .

Quý khai chiều ngày 1-2, Bùi Chí Hải (đàn em ở cùng phòng bệnh) xin Quý được "bay lắc" và tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Thị Minh Huệ vào buổi tối. Đến khoảng 22 giờ, Nguyễn Xuân Quý; Bùi Chí Hải, Nguyễn Thị Minh Huệ, Bùi Thị Hạt, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Anh Vũ và Nguyễn Trung Nguyên cùng sử dụng. Cả nhóm cùng sử dụng ma túy tại phòng "bay lắc" của Quý đến khoảng 4-5 giờ sáng ngày 2-2-2021 thì giải tán. Trong buổi "bay lắc" mừng sinh nhật Huệ, Quý khai cả nhóm đã sử dụng hết 4 viên thuốc lắc.

Theo cơ quan điều tra, lời khai của Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn Anh Vũ, Bùi Chí Hải đều thừa nhận được Quý cho tham gia sử dụng ma túy tại phòng "bay lắc" của Quý vào đêm 1-2-2021 nội dung và tình tiết đều phù hợp.

Ngoài lần tổ chức sử dụng ma túy nêu trên, theo lời khai của Nguyễn Thị Minh Huệ và Bùi Thị Hạt, đêm ngày 13-2-2021, 2 bị can này còn đến phòng của Nguyễn Xuân Quý xin ma tuý. Sau đó, nhóm gồm: Huệ, Hạt, Nguyễn Trung Nguyên, Bùi Chí Hải, Nguyễn Văn Ngọc cùng sử dụng ma túy tại phòng âm nhạc của khoa phục hồi chức năng rồi tiếp tục rủ nhau sang phòng Quý để tiếp tục "bay lắc" đến 3 giờ sáng ngày 14-2-2021.