Ngày 15-7, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Ngọc (tự Tèo mỡ, SN 1973; ngụ huyện Phú Quốc) và Lâm Thành Trọng (SN 1994, ngụ TP Rạch Giá) 500 triệu đồng và Lâm Thành Trọng (SN 1994; ngụ TP Rạch Giá) 20 triệu đồng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". HĐXX xét thấy Ngọc hiện đang bị bệnh tâm thần, hội chứng Ganser đang phát triển nên quyết định trả tự do để tạo điều kiện cho người thân đưa bị cáo này đi điều trị bệnh.



Trần Tuấn Ngọc (bìa phải) cùng với Trọng tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: D.K

Theo cáo trạng, Ngọc khai nhận vào ngày 3-12-2019 có đến ngân hàng ở huyện đảo Phú Quốc rút 700 triệu đồng rồi đi sang TP Hà Tiên với mục đích mua nhà. Sáng hôm sau, Ngọc và Trọng được tài xế tên Huỳnh Văn Vũ chở bằng ô tô đưa sang Campuchia (qua cửa khẩu quốc tế Pert Chak) để vào một casino tham quan rồi quay về Hà Tiên.

Sáng 5-12-2019, Ngọc với Trọng tiếp tục được tài xế Vũ chở sang Campuchia rồi vào casino chơi và tham quan. Đến 16 giờ cùng ngày, khi họ quay về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng kiểm tra hành lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 túi xách của Ngọc và Trọng mang trên người có chứa trên 698 triệu đồng (trong đó, Ngọc trên 560 triệu) nên tịch thu sung vào công quỹ. Dưới tấm lót sàn xe có trên 33 triệu đồng là tiền của chủ xe mà Ngọc mượn nên trả lại cho chủ xe.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã đưa Ngọc đến Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại TP Cần Thơ để thực hiện giám định tâm thần theo yêu cầu. Đến ngày 25-5, trung tâm này đưa ra kết luận rằng Ngọc có bệnh lý tâm thần do rối loạn nhân cách thực tổn (F07.0-icd10) trước, trong và sau khi phạm tội. Cùng với đó, hiện đương sự mắc hội chứng Ganser. Tại thời điểm phạm tội, đương sự có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Từ kết quả này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ và đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Ngọc về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới". Đồng thời, sẽ xem xét đề nghị truy tố thêm một số tội danh khác trong thời gian tới. Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định Ngọc là "trùm xã hội đen" vì cầm đầu băng nhóm tội phạm ở Phú Quốc trong nhiều năm qua và có nhiều tiền án, tiền sự.