Ngày 9-9, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, VKSND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can, gồm: Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi; ngụ Long An); Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi); Đoàn Kiên Giang (36 tuổi); Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi; cùng ngụ TP HCM) và Lê Thế Thắng (39 tuổi; ngụ TP Hà Nội) - cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích, nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



4 bị can (từ trên xuống, từ trái qua): Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Trương Châu Hữu Danh. Ảnh: Công an Cần Thơ.

Theo cáo trạng, lợi dụng thời điểm một số người dân đang bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án Khu Đô thị mới Thới Lai tại Cần Thơ, Danh đã viết 32 bài và nhiều clip đăng công khai trên trang Facebook "Trương Châu Hữu Danh" và Fanpage "Trương Châu Hữu Danh".

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng TP Cần Thơ, các bài viết và clip do Danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động, đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; có thể gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây mâu thuẫn, chia rẽ, lôi kéo, gây hoang mang trong dư luận xã hội…

Trương Châu Hữu Danh còn viết và đăng trên trang Facebook cá nhân "Trương Châu Hữu Danh" 49 bài có liên quan đến các tổ chức, cá nhân ở nhiều địa phương khác.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ còn tiếp nhận 28 bài viết của Công an tỉnh Đắk Lắk (được in sao từ trang Facebook "Trường Châu Hữu Danh"). Kèm theo các bài viết là văn bản thẩm định nội dung 28 bài viết này của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk xác định nội dung các bài viết xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Trương Châu Hữu Danh đã đăng Facebook các nội dung xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk . Ảnh: Công an Cần Thơ

Khoảng tháng 8-2019, Danh cùng với 4 bị can nêu trên tạo Fanpage "Báo Sạch", Group "Làm Báo Sạch" và kênh Youtube "BS Channel" để viết, đăng 47 bài, video về các chủ đề được dư luận quan tâm trên Facebook. Bảo, Danh giữ vai trò quản trị viên, Nhã, Giang và Thắng giữ vai trò biên tập viên. Khi đăng bài viết đều có sự thống nhất của 5 thành viên nêu trên.

Các đối tượng đã viết và đăng trên Fanpage và Group nói trên là 47 bài. Theo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, những bài viết này tạo diễn đàn cho nhiều bình luận chủ quan, tiêu cực, thể hiện rõ mục đích, nội dung nhằm xuyên tạc, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước; uy tín, nhân phẩm của lãnh đạo Đảng, nhà nước…

Sau khi Danh bị bắt vào cuối năm 2020, Bảo, Giang, Nhã và Thắng đều rời khỏi nhóm. Thắng đã thao tác xóa Fanpage "Báo Sạch", kênh Youtube "BS Channel" và tự thoát khỏi Group "Làm Báo Sạch". Quá trình điều tra, 5 bị can đều thừa nhận hành vi của mình.

Ngoài ra, trong quá trình thống nhất cùng nhau thành lập Fanpage "Báo Sạch" và Group "Làm Báo Sạch" để đăng các bài viết, các bị can nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho doanh nghiệp thu lợi hơn 2,8 tỉ đồng.

Số tiền này, các bị can chia lợi ích tùy theo công sức từng người đóng góp. Danh hưởng lợi 300 triệu đồng, Bảo 410 triệu đồng, Giang 250 triệu đồng, Nhã 245 triệu đồng và Thắng 260.000 đồng. Theo cáo trạng, Bảo còn giữ riêng 500 triệu đồng có được từ hợp đồng làm truyền thông cho một tập đoàn nhưng chưa chi cho các thành viên trong nhóm.