Ngày 8-8, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa có kết luận điều tra, đồng thời chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can đối với bị can Trương Duy Nhất, nguyên trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết (giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2011) tại TP Đà Nẵng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015.



Bị can Trương Duy Nhất

Theo kết luận điều tra, lợi dụng chủ trương của UBND TP Đà Nẵng trong việc tạo điều kiện bán nhà, đất công sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn TP làm trụ sở và nhiệm vụ được Ban Biên tập Báo Đại Đoàn Kết giao, bị can Trương Duy Nhất đã lợi dụng danh nghĩa xin trụ sở cho Báo Đại Đoàn Kết, ký 4 văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị được mua một căn nhà tại khu vực trung tâm thành phố theo diện công sản, không tính hệ số sinh lợi để Báo làm trụ sở Văn phòng đại diện. Từ đó, bị can Trương Duy Nhất đã hợp tác với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") Giám đốc Công ty Xây dựng 79 để thâu tóm "đất vàng" Đà Nẵng

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định bán cho Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết nhà, đất công sản số 82 (68 cũ) Trần Quốc Toản, phường Hải Châu I (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Sau khi nhận được quyết định của UBND TP Đà Nẵng, bị can Trương Duy Nhất đã cho Vũ "nhôm" thay Báo Đại Đoàn Kết nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và ký hợp đồng nguyên tắc, theo đó sẽ sang tên nhà, đất trên cho Công ty Xây dựng 79 bằng giá mua của Nhà nước

Cũng theo tài liệu điều tra, ngày 23-11-2004, Trương Duy Nhất đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất trên cho Công ty Xây dựng 79, gây thiệt hại hơn 301 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước tại thời điểm năm 2004. Về việc này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định, hành vi phạm tội của bị can Trương Duy Nhất đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là hơn 301 triệu đồng (tại thời điểm tháng 7-2004) và là hơn 13 tỉ đồng tại thời điểm phát hiện tội phạm (ngày 17-4-2018).

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng cho rằng hành vi của các ông Lê Quang Trang, nguyên Tổng Biên tập, và ông Bùi Thượng Toản, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, đã có dấu hiệu phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 301 triệu đồng. Tuy nhiên, do hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an không đặt vấn đề xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Quang Trang và Bùi Thượng Toản. Riêng đối với lãnh đạo UBND và các sở, ban, ngành của TP Đà Nẵng và một số cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến việc tham mưu thu hồi và bán nhà, đất số 82 Trần Quốc Toản, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách ra để xử lý trong vụ khác.