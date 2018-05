Truy bắt đối tượng đâm người trước quán bar

09/05/2018 11:00

Qua công tác điều tra, xác minh vụ ẩu đả xảy ra trước khu vực quán bar ST (đóng tại KP.3, phường Tân Tiến) vào tối 5-5, khiến một thanh niên nguy kịch, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hiện đã xác định được nghi can là Đặng Duy Tân (thường gọi Tân Sẹo, Tân Mát, 38 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế) và đang tiến hành truy bắt. Cơ quan công an cũng yêu cầu đối tượng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Chân dung Đặng Duy Tân (ảnh nhỏ do cơ quan công an cung cấp) và hiện trường xảy ra vụ ẩu đả, khiến anh Thơ bị đâm (ảnh cắt từ camera)



Tuy nhiên, khi anh Thơ đến chơi được một lúc, thì khoảng 23 giờ 30, Tân có ném ly bia xuống sàn nhà gây xáo trộn bên trong quán. Thấy vậy, lực lượng bảo vệ của quán bar ST đã yêu cầu toàn bộ những người trong nhóm nói trên ra khỏi quán để giải quyết mâu thuẫn.

Theo xác minh của cơ quan công an, tối 5-5, một nhóm thanh niên khoảng 7 người (trong đó có Tân) đến quán bar ST chơi. Được một lúc sau, một người trong nhóm này có gọi điện cho anh Nguyễn Minh Thơ (35 tuổi, ngụ KP.3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cùng đến "chung vui".

Khi ra đến khu vực cửa quán, giữa anh Thơ và Tân có xảy ra cự cãi. Ngay sau đó, Tân đã rút dao trong người đâm liên tiếp nhiều nhát, khiến anh Thơ bị thương nặng.

Nạn nhân sau đó được đưa đi Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để cấp cứu nhưng do bị nhiều vết thương (trong đó có vết thương thấu bụng làm thủng đại tràng) nên anh Thơ sau đó đã rơi vào trạng thái hôn mê và tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để cấp cứu. Riêng Đặng Duy Tân sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Toàn bộ sự việc trên đã được camera ở khu vực này ghi lại. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.





Theo D.T (Đồng Nai Online)