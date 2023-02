Ngày 21-2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng của đơn vị đang trên đường di lý Võ Văn Thạnh (25 tuổi, ngụ thôn Thi Ông, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng), bị can bị truy nã đặc biệt, từ Bình Thuận về Quảng Trị.



Theo hồ sơ, tháng 4-2022, Thạnh trong vai môi giới đất đã sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Facebook ảo và sim rác để đưa thông tin gian dối. Cụ thể, Thạnh đưa tin có một người phụ nữ ở tỉnh Thừa Thiên - Huế cần làm hồ sơ đất và gợi ý anh V.Đ.N (26 tuổi, ngụ cùng thôn Thi Ông) cùng làm môi giới kiếm lời.

Võ Văn Thạnh bị các trinh sát bắt giữ. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Tin tưởng bạn bè, anh N. đã nhiều lần chuyển tiền cho Thạnh để làm hồ sơ. Tổng số tiền hơn 560 triệu đồng mà anh N. chuyển bị Thạnh chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Nhận thấy bị bạn lừa, anh N. trình báo cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, thông tin thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Thạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Xác minh thông tin Thạnh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 19-12-2022, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã đối với Võ Văn Thạnh.

Đến ngày 19-2, nhận thông tin về việc Thạnh đang trốn tại nhà người quen ở huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận), Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị đã lập tổ công tác tiếp cận. Quá trình truy bắt, do địa bàn rộng, khu vực rừng núi nên các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn.

Đến chiều tối 20-2, tổ công tác cùng các đơn vị phối hợp phát hiện Thạnh trốn tại ngôi nhà hoang ở huyện Tánh Linh. Khi tổ công tác tiếp cận ngôi nhà hoang, Thạnh bỏ chạy. Tổ công tác phải truy đuổi hơn 2 km mới bắt được đối tượng này.