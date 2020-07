Ngày 8-7, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Văn Quýnh (SN 1964; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) để điều tra về hành vi "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt". Tuy nhiên, do hiện nay ông Quýnh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt.

Căn nhà và thửa đất nơi chủ nợ đào mộ mẹ vợ người vay tiền

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, ông Nguyễn Hữu Kiệm (ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) có thế chấp thửa đất của mình cho ông Quýnh để vay 300 triệu đồng. Mỗi tháng, ông Kiệm trả tiền lãi cho ông Quýnh 18 triệu đồng. Dù là thế chấp tài sản nhưng ông Kiệm và ông Quýnh có đến Phòng Công chứng Mỹ Thuận lập hợp đồng công chứng với nội dung ông Kiệm chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho ông Quýnh. Đến tháng 2-2020, ông Kiệm không có khả năng trả lãi nữa nên ông Quýnh đã thuê 3 người khác với giá 7 triệu đồng để lấy hài cốt bà Trần Thị Hoằng (SN 1926, là mẹ vợ của ông Kiệm) và đốt lấy tro, mang vào chùa gửi.

Khi công an vào cuộc, ông Quýnh khai sự việc như trên nhưng do đã bán thửa đất này cho người khác và người mua đề nghị phải lấy hài cốt đưa đi thì họ mới mua, nên ngày 11-5, ông Quỳnh mới thuê người đào hài cốt bà Hoằng lên đốt và mang vào chùa.