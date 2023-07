Tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 1-7 cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", quy định tại Điều 113 Bộ luật Hình sự.



Bắt giữ các nghi phạm tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Việc truy nã bị can Y Khing Liêng căn cứ từ quyết định khởi tố bị can số 96/QĐ-ANĐT ngày 28-6-2023 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Sau khi xác minh, xác định bị can Y Khing Liêng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đặc điểm nhận dạng khác của bị can Y Khing Liêng là có nốt rồi ngay cánh mũi phải.



Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0694389133.

Như đã phản ánh, sáng sớm ngày 11-6, nhóm đối tượng đã tấn công vào 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) khiến 2 cán bộ xã; 4 cán bộ, chiến sĩ công an và 3 người dân tử vong; 2 cán bộ công an bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt các đối tượng gây án.

Tính đến này 23-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", khởi tố 7 bị can về tội "Không tố giác tội phạm", 1 bị can về tội "Che giấu tội phạm", 1 bị can về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".