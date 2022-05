Chiều 21-5, tin từ Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Quang Vinh (SN 1984, ngụ thôn 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) về tội "Cố ý gây thương tích".



Đối tượng bị truy nã Nguyễn Quang Vinh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 24-1, Vinh đã dùng dao chém anh C. (SN 1995, ngụ thôn 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, tuy đã được Công an xã Hương Lâm triệu tập để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc nhưng Vinh không chấp hành và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an huyện Hương Khê thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng Nguyễn Quang Vinh đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng Vinh, báo ngay cho Công an huyện Hương Khê theo số điện thoại 02393.871.212.