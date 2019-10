Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa phát đi thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan vụ án mạng xảy ra cách đây hơn 5 tháng.



Theo công an, khoảng 2 giờ rạng sáng 6-5, anh Nguyễn Văn Chín và bạn là Đỗ Quang Mạnh cùng sinh năm 1995 và cùng HKTT TP Hải Phòng đi chơi về đến khu vực nhà ở an sinh xã hội Becamex thuộc khu phố 4, phường An Phú thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của Nguyễn Xuân Huy, sinh năm 1991, ngụ thị xã Thuận An; Nguyễn Chí Tiến, sinh năm 2000, HKTT tỉnh Đăk Lăk và một người chưa rõ lai lịch.

Lúc này, Lê Danh Minh cùng một người chưa rõ lai lịch chạy đến hỗ trợ nhóm của Huy đánh anh Chín và anh Mạnh. Trong lúc đánh nhau, anh Chín bị nhóm Huy, Tiến, Minh và 02 đối tượng chưa rõ lai lịch đánh gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT xác định Huy, Tiến, Mạnh có liên quan đến vụ án nên đã bắt giữ để điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm 02 đối tượng chưa rõ lai lịch có đặc điểm nhận dạng như sau:

1. Đối tượng có tên Chí Dũng, tên gọi khác: Dũng Đen, Thanh Vũ khoảng 18 tuổi; cao khoảng 1,65m, da ngăm đen, trên người, 2 cánh tay có hình xăm, nói giọng miền Bắc.

2. Đối tượng có tên Luân, sinh năm 1994, cao khoảng 1,60m, da ngăm đen, tướng người ốm nói giọng miền Trung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện các đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên thì thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một. liên hệ Điều tra viên Trần Tấn Thành số điện thoại 0949.113.111 để phối hợp giải quyết.