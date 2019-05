Truy tìm cựu CSGT ở TP HCM "gài bẫy" đại gia

08/05/2019 17:20

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" có liên quan đến ông Nguyễn Duy Khánh (SN 1984, nguyên cán bộ CSGT thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an TP HCM).



Bên cạnh đó, do ông Nguyễn Duy Khánh không có mặt ở nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã gửi thông báo đến công an 24 quận, huyện. Thông báo này nêu rõ nếu công an phát hiện ông Khánh ở đâu thì giữ lại gọi ngay cho điều tra viên Huỳnh Thanh Liêm (Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM) để tiếp nhận xử lý.

Nguyễn Duy Khánh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Cao Huỳnh Phú (SN 1979, ngụ quận 7) đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP HCM về việc bị Khánh dùng sổ đỏ giả đến lừa đảo, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng.

Theo lời nạn nhân, thông qua các mối quan hệ xã hội, ông Phú gặp và quen biết với Khánh. Sau đó, Khánh nói rằng có lô đất biệt thự diện tích 264m2, thửa 26, tờ bản đồ số: 65-BĐĐC tại địa chỉ số 30 đường số 1 (quận 8) cần bán gấp với giá gần 8,5 tỷ đồng. Khánh đã đưa cho ông Phú giấy tờ khu đất số H00792 được UBND quận 8 cấp ngày 16/9/2008 nhằm tạo lòng tin.

Ông Phú đồng ý mua và đặt cọc cho Khánh 2,5 tỉ đồng vào cuối năm 2017. Sau khi nhận tiền, Khánh giao giấy tờ khu đất cho ông Phú và hẹn ngày làm thủ tục mua bán.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền cọc, Khánh không chịu ra công chứng sang tên mảnh đất trên cho ông Phú như đã hứa. Nghi ngờ bị lừa, ông Phú mang sổ đỏ đi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện đây là sổ đỏ giả.

Nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, Văn Phòng đăng ký đất đai TP HCM chi nhánh quận 8 đã có văn bản khẳng định sổ đỏ do ông Phú cung cấp là giả. Mảnh đất được Khánh bán cho ông Phú cũng do một người khác đứng tên.

Sau khi phát hiện bị lừa, ông Phú đòi lại tiền thì được Khánh hứa hẹn sẽ trả lại nhưng không thành. Ông Phú sau đó đã đến công an trình báo.

Phạm Dũng