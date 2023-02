Chiều 13-2, một lãnh đạo UBND phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ lớn chưa rõ nguyên nhân khiến bề mặt một cây cầu bong tróc, nhà dân rơi vỡ bóng điện.



Công an phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ tối ngày 12-2

Theo vị lãnh đạo này, vụ việc xảy ra lúc gần 20 giờ ngày 12-2, tại cây cầu nối 2 phố Nam Sơn và Tây Sơn (phường An Hưng). Thời điểm trên, một số người dân sống gần cây cầu giật mình khi nghe một tiếng nổ lớn vang lên nên đã báo chính quyền địa phương.

"Ngay sau khi nhận được thông tin có tiếng nổ lớn, Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa và Công an phường đã huy động lực lượng rất đông xuống hiện trường xác minh vụ việc, truy tìm đối tượng gây ra vụ nổ" - vị lãnh đạo UBND phường An Hưng thông tin.

Khu vực mặt cầu bong tróc sau vụ nổ

Vụ nổ lớn khiến mặt cầu bị bong tróc bê-tông, một nhà dân gần cầu bị rung lắc và rơi vỡ bóng điện. "Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc nên cũng chưa rõ đối tượng và động cơ, mục đích gây ra vụ nổ trên" - lãnh đạo phường An Hưng nói.

Một số người dân cạnh hiện trường cho biết qua trích xuất camera, trước thời điểm xảy ra vụ nổ khoảng 30 giây thấy có một bóng người xuất hiện và đặt một thứ gì đó xuống cây cầu.