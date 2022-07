Ngày 16-7, Công an tỉnh Trà Vinh đã có thông báo gửi công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị truy tìm nghi can gây án giết người, cướp tài sản. Công an tỉnh Trà Vinh đang thụ lý vụ án xảy ra vào ngày 12-7 tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Thê (24 tuổi; ngụ xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) là nghi can bị tình nghi gây ra vụ án. Thê cao khoảng 1,65 m, xỏ lỗ tai bên trái, nói giọng miền Bắc, tay phải có xăm hình.



Sau khi gây ra vụ án, Thê bỏ trốn. Qua xác minh tại địa phương, Thê nghiện ma túy, trộm cắp vặt, không nghề nghiệp và hoạt động lưu động thường xuyên qua lại địa bàn TP HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre.

Nghi can Hoàng Văn Thê. Ảnh: Công an Trà Vinh

Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, tổ chức truy tìm, nếu phát hiện Thê thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 02943.842.974 hoặc đồng chí Võ Văn Quốc, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 0919.329.218.

Theo nội dung vụ án, vào tối 12-7, Công an thị xã Duyên Hải tiếp nhận thông tin người đàn ông nằm bất tỉnh cách Công ty Điện gió Trung Nam khoảng 200 m. Trước khi được phát hiện, nạn nhân có chở khách ở khu vực gần bến xe thị xã đến ấp Bào Sen.

Khi đến đoạn đường rẽ vào công ty điện gió, lái xe ôm bất ngờ bị khách dùng hung khí đánh vào đầu, tay, chân rồi cướp xe máy hiệu Future F1 màu đỏ đen mang biển số 84M1-10660. Nạn nhân bị ngất, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Sau khi gây án, kẻ cướp đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngay trong đêm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự và Công an thị xã Duyên Hải phối hợp khẩn trương điều tra. Công an đã thu giữ được xe máy của nạn nhân tại tiệm cầm đồ ở địa phương và con dao (nghi là hung khí thủ phạm đã sử dụng gây án) ở khu vực gần hiện trường.