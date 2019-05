Truy tìm tên trộm phẫu thuật xinh như "hot girl"

06/05/2019 12:08

Ngày 6-5, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) ra thông báo truy tìm đối tượng là nam giới, nghi vấn gây ra vụ trộm cắp tài sản tại số nhà 324 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.



Quá trình điều tra xác minh, đối tượng là nam giới đã qua phẫu thuật thẩm mỹ với khuôn mặt nữ giới, tóc dài, mặt thon, cằm nhọn.

Đối tượng là nam giới đã qua phẫu thuật khuôn mặt

Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu thông báo đến công an các đơn vị, địa phương biết để phối hợp truy tìm. Nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm trên thì tạm giữ người, đồng thời báo cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vũng Tàu, điện thoại 0254.3856.241 hoặc gặp điều tra viên Nguyễn Văn Thanh, điện thoại 090.409.6060 để đến nhận đối tượng theo quy định.







Tin, ảnh: Ngọc Giang