Ngày 10-11, nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát nhân nhân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lưu Quang Tuấn (cựu chủ tịch UBND xã Mỹ Đình, nay là phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Lê Văn Tiến (cựu phó chủ tịch xã Mỹ Đình) về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Theo hồ sơ vụ án, năm 2002, UBND TP Hà Nội ra quyết định cho phép UBND xã Mỹ Đình thuê 10.224 m2 đất trong thời hạn 30 năm để xây dựng Khu dịch vụ thương mại xã Mỹ Đình. Một năm sau khi được thuê đất, UBND xã Mỹ Đình đã huy động tiền xã hội hóa để xây dựng Khu dịch vụ thương mại xã Mỹ Đình giai đoạn 1 và được UBND huyện Từ Liêm xác định Khu dịch vụ là tài sản cố định của xã, trị giá 4,7 tỉ đồng. Xã có trách nhiệm ghi tăng tài sản cố định để quản lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, khi công trình xây xong, hai bị can Lưu Quang Tuấn và Lê Văn Tiến bị cáo buộc không thành lập Ban quản lý để tổ chức quản lý, khai thác theo quyết định UBND TP Hà Nội; cũng không ghi tăng tài sản cố định vào sổ tài sản của xã để quản lý. Ngược lại, đầu tháng 4-2004, bị can Lưu Quang Tuấn chỉ đạo Lê Văn Tiến ký biên bản bàn giao khu đất này và các công trình xây dựng trên đất cho Hợp tác xã (HTX) Mỹ Đình do ông Nguyễn Bá Linh làm Chủ nhiệm để quản lý, khai thác. Phía HTX đã cho các tổ chức, hộ gia đình thuê đất trong Khu dịch vụ thương mại, xây dựng các công trình trên đất trong khi không được cấp phép để kinh doanh, cho thuê lại.

Từ năm 2004 - 2020, HTX Mỹ Đình thu được tổng số tiền 31,8 tỉ đồng. Số tiền đều được HTX tự hạch toán thu, chi sử dụng hết vào các chi phí vận hành, chi lương bảo vệ, nộp tiền thuê đất cho nhà nước, chi cổ tức cho các xã viên. Đến tháng 7-2011, HĐND xã họp thống nhất chuyển quyền sử dụng khu đất cho HTX Mỹ Đình và bị can Lê Văn Tiến là người ký nghị quyết thông qua.

Năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội thanh tra và kết luận UBND xã Mỹ Đình không thực hiện trách nhiệm theo quyết định của UBND TP Hà Nội mà bàn giao Khu dịch vụ thương mại cho HTX Mỹ Đình khai thác, sử dụng không đúng quy định. Sau thanh tra, UBND TP Hà Nội quyết định thu hồi diện tích 10.224 m2 đất.

Sở Tài chính TP Hà Nội xác định đây trường hợp bị thu hồi do vi phạm pháp luật, bên sử dụng đất là UBND xã Mỹ Đình không được trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp cũng như chi phí đầu tư vào đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất. Hậu quả thiệt hại vụ án được xác định 4,7 tỉ đồng, là trị giá công trình xây dựng nói trên và bị thu hồi toàn bộ số tiền không hoàn trả lại cho UBND xã Mỹ Đình.

Theo cơ quan tố tụng, ông Nguyễn Bá Linh, cựu chủ tịch HTX Mỹ Đình, khai đã nhận bàn giao theo chủ trương của Đảng ủy xã. Khi nhận bàn giao, xã yêu cầu sử dụng đúng quy định pháp luật, không yêu cầu HTX phải nộp lại số tiền kinh doanh thu được. Do đó, cơ quan điều tra xác định ông Linh không đồng phạm với hai bị can Tuấn và Tiến.