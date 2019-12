VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đặng Trường An (SN 1981, trú tại xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), khi phạm tội là Phó viện trưởng VKSND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, tội "Nhận hối lộ".



Ông Đặng Trường An và tang vật lúc bị bắt quả tang - Ảnh: TPO

Theo cáo trạng, Đặng Trường An cùng 2 kiểm sát viên khác được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ án Cao Văn Tuyển, Cao Thái Phát phạm tội "Cố ý gây thương tích" do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh khởi tố, điều tra (cả 2 bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú).

Cáo trạng nêu rõ khoảng ngày 28 và ngày 29-7, Đặng Trường An điện thoại cho người nhà của Tuyển và Phát trao đổi về việc đã có kết luận điều tra vụ án chuyển sang VKSND huyện rồi và yêu cầu người này đến nhà An để bàn cách giúp đỡ.

Trưa cùng ngày tại nhà An, người thân của Tuyển đã xin cho hai đối tượng được hưởng án treo thì An gợi ý phải đưa 25 triệu đồng để bồi thường cho người bị hại thì mới có cơ sở xin tòa xử nhẹ và 80 triệu đồng để An đưa bên Tòa án giúp đỡ "chạy án".

Sau đó, Tuyển và gia đình chuẩn bị tiền thì An liên tục gọi điện thúc giục, Tuyển đã ghi âm lại các cuộc điện thoại. Thấy việc đưa tiền cho An là không đúng nên ngày 2-8, Tuyển đã đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao tố cáo Đặng Trường An có hành vi đòi hối lộ.

Đến chiều cùng ngày 2-8, như đã hẹn trước, An gặp Tuyển để nhận phong bì thư chứa 2.500 USD, thì bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao bắt giữ.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ và lời khai của Đặng Trường An, Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định trong quá trình giải quyết vụ án, An đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn yêu cầu Cao Văn Tuyển đưa 80 triệu đồng và thực tế đã nhận 2.500 USD để hứa giúp Tuyển được hưởng án treo.