Nguồn tin ngày 28-7 cho biết VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy bị can Lê Tấn Hùng, nguyên tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) và Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng) bị truy tố về 2 tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trong vụ án này bị can Trần Vĩnh Tuyến (nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM) cùng 8 bị can khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 5 bị can bị truy tố tội "Tham ô tài sản"; 2 bị can bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và 1 bị can bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm".



Ông Lê Tấn Hùng (trái) và Trần Vĩnh Tuyến - Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo trạng, trong vụ án này, các bị can Lê Tấn Hùng, Trần Vĩnh Tuyến và nhiều bị can khác là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành, chủ chốt của UBND TP, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND TP HCM, Văn phòng Đăng ký đất đai và SAGRI đều là những cán bộ lãnh đạo có trình độ chuyên môn, có hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác được phân công đảm nhiệm. Các bị can được giao trực tiếp quản lý tài sản nhà nước, quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu tài sản nhà nước đối với khu đất tại Dự án KP.4, phường Phước Long B, quận 9, TP HCM.

Tuy nhiên, cáo trạng thể hiện, vì những động cơ khác nhau, các bị can đã cố ý thực hiện những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; pháp luật về kinh doanh bất động sản; pháp luật về đất đai và Luật doanh nghiệp; thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản là tài sản nhà nước do SAGRI quản lý sang Tổng công ty Phong Phú không thẩm định giá và không đưa ra đấu giá, trái quy định của pháp luật, đây là những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn - hơn 672 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị can Lê Tấn Hùng và các đồng phạm khác tại SAGRI, Công ty Du lịch Thanh niên xung phong, Công ty Lữ hành Hòa bình Quốc tế còn thực hiện các hành vi lập khống chứng từ đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô số tiền hơn 13,3 tỉ đồng của SAGRI. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, các bị can Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết Mai (Trưởng phòng Nhân sự hành chính thuộc SAGRI) chiếm hưởng chi tiêu chung hơn 8,9 tỉ đồng.

Đối với bị can Trần Vĩnh Tuyến, cáo trạng xác định, với vai trò là Phó chủ tịch UBND TP HCM, bị can Trần Vĩnh Tuyến biết việc chuyển nhượng Dự án khu nhà ở tại KP.4, phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường, tiến hành đấu giá và các quy định pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, luật doanh nghiệp. Dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, chưa đủ điều kiện và căn cứ pháp lý để chuyển nhượng, đồng thời, SAGRI chưa xây dựng đề án tái cơ cấu, chưa có phương án thoái vốn tại dự án khu nhà ở phường Phước Long B trình UBND TP là cơ quan đại diện chủ sở hữu để phê duyệt. Tuy nhiên, bị can Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng Dự án phát triển khu nhà ở tại KP.4 do SAGRI làm chủ đầu tư cho Tổng công ty Phong Phú.

Cáo trạng thể hiện, bị can Trần Vĩnh Tuyến thừa nhận hành vi phạm tội, cho phép chuyển nhượng dự án không đảm bảo các yêu cầu, quy định của pháp luật. Một phần nguyên nhân vì nể nang, áp lực về tình cảm, quan hệ. Quá trình điều tra, bị can có thái độ thành khẩn khai báo; trong quá trình công tác có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; gia đình có công với cách mạng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xem xét áp dụng khi xét xử.