Sáng 24-8, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đã di lý một nghi phạm thực hiện vụ cướp tài sản trên địa bàn từ tỉnh Đồng Nai về TP Đà Nẵng để điều tra, làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu, trưa 18-8, một thanh niên điều khiển xe máy đến trước phòng khám nha do chị V.T.N.M (SN 1989, ngụ quận Liên Chiểu) làm chủ rồi dừng xe vào bên trong. Tại đây, nam thanh niên đã dùng dao khống chế, uy hiếp chị M. và yêu cầu đưa tiền, điện thoại di động. Sợ hãi, chị M. đã đưa điện thoại đang sử dụng trị giá 5 triệu đồng cho đối tượng.

Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Công an cung cấp

Khi lấy được tài sản, nam thanh niên trên nhanh chóng chạy ra ngoài và lên xe máy tẩu thoát. Chị M. đã trình báo sự việc tới cơ quan công an. Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu đã nhanh chóng vào cuộc và truy xét dựa vào biển số xe đối tượng dùng khi thực hiện hành vi phạm tội.

Lực lượng công an ngay lập tức xác định được nghi phạm là Nguyễn Lương Nam (SN 1993, trú huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Ngày 22-8, các trinh sát của Công an quận Liên Chiểu đã vào huyện Xuân Lộc phối hợp với lực lượng công an địa phương và bắt được Nam khi y đang lẩn trốn tại đây.

Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết đã cầm cố điện thoại tại một cửa hàng ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Hiện cơ quan công an đã thu hồi tang vật.

Được biết, trước khi gây ra vụ cướp, Nam từ Đồng Nai ra Đà Nẵng để thăm ông nội. Đến sáng 18-8, Nam mượn xe máy của ông để đi công việc, trưa quay về trả xe rồi xin phép trở lại Đồng Nai.