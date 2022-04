Ngày 17-4, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thái Sơn (SN 1995, trú tại xã Đông Xá, huyện Văn Đồn, Quảng Ninh) về tội "Giết người" quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.



Hoàng Thái Sơn tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4-4, sau khi uống rượu tại đám tang của bà nội mình tại thôn Đông Hải (xã Đông Xá), Hoàng Thái Sơn đi ra đầu ngõ và xảy ra cãi vã với nhóm bạn của anh họ mình Hoàng Văn Th. (SN 1985, trú tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Nguyên nhân do trước đó, trong đám tang cho của bà nội vào ngày 3-4, giữa Sơn và anh Trần Quang Tr. (người trong nhóm bạn của Hoàng Văn Th.) đã xảy ra mâu thuẫn.

Liền đó, Hoàng Thái Sơn đã sử dụng dao bấm mang sẵn trong người đâm vào lòng bàn tay bên phải của anh Nguyễn Hào H., làm anh H. ngã xuống đất; sau đó tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào vùng bụng và ngực anh Trần Quang Tr., khiến anh này gục tại chỗ.

Ngay lúc đó, những người còn lại trong nhóm đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Vân Đồn. Tuy nhiên, anh Trần Quang Tr. đã tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

Sau khi đâm 2 người thương vong, Hoàng Thái Sơn đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Đồn đầu thú.