Từ TP HCM xuống Cần Thơ trộm xe Lexus của người tình cũ

25/02/2018 17:52





Ngày 25-2, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đang điều tra vụ trộm xe Lexus táo tợn trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 19-2, bà Phạm Thị Thanh V. (40 tuổi, ngụ TP HCM) cùng những người bạn điều khiển xe Lexus RX350 màu đỏ, BKS 51F-354.10 từ TP HCM xuống Cần Thơ và nghỉ tại khách sạn P.N. (đường Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều). Tối cùng ngày, sau khi cả nhóm đi chơi về, bà V. giao chìa khóa cho quản lý khách sạn P.N. để đưa xe vào bãi. Sau đó, chìa khoá xe được nhân viên này để vào rổ chìa khóa xe của khách trên quầy lễ tân.

Chiếc xe Lexus do Sơn trộm tại khách sạn

Cùng lúc này, Đinh Thanh Sơn (32 tuổi, quê Ninh Bình) và Phùng Văn Khánh đi từ TP HCM đến khách sạn P.N. Gặp lễ tân, Sơn hỏi số phòng bà V. nhưng không được trả lời do khách sạn quy định không được cung cấp thông tin khách hàng.

Lợi dụng lúc nhân viên khách sạn sơ hở, Sơn lấy chìa khóa xe Lexus trên, lùi xe ra đường chở Khánh rời đi. Thấy vụ việc, nhân viên của khách sạn chặn hỏi, nhưng Sơn không trả lời và chạy đi. Nhân viên lễ tân điện thoại xác minh thông tin với bà V., thì được biết, bà V. không giao chìa khóa xe cho người khác.

Nhân viên này liền dùng mô tô đuổi theo đến Trạm thu phí cầu Cần Thơ (cũ) thì chặn được xe do Sơn điều khiển và trình báo Trạm CSGT Hưng Phú (Phòng CSGT Đường bộ - Công an TP Cần Thơ) để đưa Sơn và Khánh về trụ sở. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên người của Sơn có 2 viên thuốc lắc và trên người Khánh 1 bịch chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá.

Đối tượng Đinh Thanh Sơn

Được biết, bà V. và Sơn từng sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013 và có 1 con chung. Đến năm 2015, bà V. không sống với Sơn, trở lại với người chồng chính thức là ông Trần N.H.

Xe Lexus trên do ông Phạm Đức K. là cha ruột của bà V. mua lại của vợ chồng bà V. và ông H. Nhưng do ông K. không thường xuyên ở TP HCM nên để con trai là em ruột bà V. đứng tên đăng ký chủ sở hữu. Do em trai bà V. cũng có 1 ô tô nên để chiếc Lexus cho chị mình làm phương tiện đi lại. Vì vậy, theo công an, hành vi của Sơn có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản.

