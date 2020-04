Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 22-4 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với nghi can Trương Đức Sang (SN 1994; ngụ đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP Huế) để điều tra làm rõ hành vi giết người.



Trước đó, nhóm của Trang Quốc Thắng (SN 2003; ngụ phường Vỹ Dạ, TP Huế) có mâu thuẫn với một số thanh niên ở phường Xuân Phú nên tối 10-4 đã rủ em trai Trang Quốc Vũ (SN 2005), Đỗ Hoàng Tặng (SN 2004), Tống Phước Tài (SN 2005) cùng trú phường Vỹ Dạ và 2 người bạn của Vũ đi 3 xe máy mang theo 2 dao tự chế đến chung cư Xuân Phú (phường Xuân Phú) để giải quyết mâu thuẫn.

Trương Đức Sang (thứ 2 từ trái qua) bị bắt tạm giam

Đến khoảng 20 giờ, nhóm Thắng thấy nhóm Sang, Nguyễn Cửu Minh, Nguyễn Văn Thắng (cùng trú phường Xuân Phú) đang nhậu ở vỉa hè ngã 3 đường ở phường An Đông, TP Huế nên đến gây sự.

Tiếp đó, Thắng rủ thêm 8 đối tượng đi 4 xe máy đến chỗ nhóm Sang ngồi nhậu và 2 nhóm dùng vỏ chai bia ném nhau. Chưa dừng lại ở đó, nhóm Thắng còn rủ thêm Nguyễn Văn Tấn (SN 2002; ngụ xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy) và Tấn rủ thêm 10 đối tượng khác đến "chi viện".

Khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm của Thắng và Tấn đến chỗ nhóm Sang ngồi nhậu và hai bên tiếp tục dùng vỏ chai bia để ném nhau. Lúc này, Tấn cầm dao rượt đuổi Sang thì bị Sang dùng dao đâm 1 nhát vào ngực phải và đã tử vong sau đó. Khám nghiệm tử thi cho thấy Tấn bị dao đâm xuyên thấu gan và tĩnh mạch chủ dưới dẫn đến tử vong. Cơ quan công an thu giữ nhiều mảnh vỡ vỏ chai bia, ly thủy tinh, gạch đá và 3 con dao mà trong đó có 1 con dao là hung khí gây án.