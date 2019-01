Tuyên 5 án tử hình lúc trời vừa sụp tối

23/01/2019 20:05

Lúc 18 giờ 40 phút ngày 23-1, TAND TP HCM đã tuyên 5 án tử hình gồm: Lưu Văn Cháng (SN 1974, quê Tây Ninh), Võ Ngọc Thanh Nhân (SN 1979, quê Tây Ninh), Trần Hồng Vũ (SN 1967, quốc tịch Úc), Nguyen Le (SN 1969, tức Võ Anh Tuấn) và Nguyễn Thanh Tài (SN 1975, quê An Giang) về các tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và Vận chuyển trái phép chất ma tuý".



Liên quan đến vụ án, 3 anh em ruột Trần Long Thanh (SN 1982, quê Đồng Tháp), Trần Thị Hoài Hận (SN 1993) và Trần Quốc Công (SN 1995) lãnh lần lượt là tù chung thân, 17 năm tù và 15 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Bào chữa cho 3 anh em Thanh, luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: Trong vụ án này 3 anh em ruột Thanh, Hận, Công liên quan đến việc mua bán ma tuý của Cháng. Trong đó, Trần Long Thanh giúp sức trực tiếp mua bán cho Cháng với số lượng 1,7 kg ma tuý các loại. Riêng Hận là bạn gái của Cháng có hành vi độc lập, lấy lẻ 1000 viên ma tuý đá với sự giúp của Công để giao cho bạn hàng ở vũ trường.

Trong vụ án này, theo Bộ Công an, 3 anh em Thanh sau khi bị khởi tố đã cùng hợp tác với cơ quan điều tra để vụ án được nhanh chóng sáng tỏ nên được khoan hồng, đồng thời toà cũng xem xét hoàn cảnh của 3 anh em này.

Trần Thị Hoài Hận và Lưu Văn Cháng



Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, sáng 11-7-2017, tổ công tác của Cục CSĐT Tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM bắt quả tang Trần Hồng Vũ và Nguyễn Văn Hết (SN 1978, quê Long An) đang giao nhận 5,3 kg ma túy các loại tại một chung cư ở ngoại thành TP HCM.

Cùng thời điểm, C47 khám xét nhà các đối tượng liên quan và thu giữ tang vật là ma túy. Tổng cộng, băng nhóm này đã mua bán, vận chuyển 18 kg ma tuý đá.

Đầu năm 2017, Cháng làm việc tại sòng bài Campuchia nên quen biết một đối tượng tên Quang, chuyên bán ma túy tại Campuchia.



Sau đó, Cháng được một số đồng hương liên lạc mua ma túy với giá từ 300 triệu đồng/kg đến 460 triệu đồng/kg tùy loại. Các đối tượng giao nhận ma túy thông qua đường tiểu ngạch biên giới Việt Nam – Campuchia, sau đó vận chuyển về TP HCM tiêu thụ.

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định Lưu Văn Cháng là người cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy và đã giao dịch thành công 17,7 kg ma túy thể rắn. Trong vụ án này, Trần Hồng Vũ là đàn em của Cháng, được chia tiền công theo tỉ lệ thoả thuận.

Phạm Dũng