Ngày 3-7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Sơn Tùng (39 tuổi, quê Vĩnh Phúc) mức án 6 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Bị cáo Phan Sơn Tùng khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1-3-2022, Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội nhận được công văn, tài liệu kèm theo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đề nghị xác minh, xử lý vi phạm trong hoạt động sử dụng không gian mạng Internet liên quan đối tượng Phan Sơn Tùng.

Theo đó, trong một số video phát tán trên Facebook, YouTube, Tùng có hình ảnh, lời nói, phát biểu với nội dung tuyên truyền, đả kích, nói xấu chế độ, xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam...



Trong đó, 11 video được phát tán trên kênh YouTube "Phan Sơn Tùng", một video phát tán trên Facebook "Vì Việt Nam thịnh vượng". Ngoài ra, từ ngày 5 đến 31-8-2022, bị cáo Tùng đăng tải nhiều video với nội dung kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp với tên gọi "Đảng Việt Nam thịnh vượng"...

Trong quá trình, cơ quan chức năng điều tra xác định trong tổng số 22 video bị cáo Tùng đã làm và phát tán trên mạng, có 16 video có kết quả giám định nội dung vi phạm pháp luật.

Tại cơ quan tố tụng, bị cáo Tùng khai từ năm 2021, bị cáo đã tạo lập và quản trị 3 kênh YouTube, một trang Facebook. Các kênh trực tuyến này thu hút hơn 148 triệu lượt xem và trên 530.000 người theo dõi... Trong quá trình quản lý các tài khoản này, bị cáo Tùng đã làm và phát tán các video có nội dung chống Nhà nước, chống Đảng, chống chính quyền.