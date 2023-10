Ngày 11-10, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Nam (SN 1983; ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội "Giết người" và "Huỷ hoại tài sản".



Bị cáo Trần Văn Nam (đứng) tại toà

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với bà Thái Cẩm C. (SN 1984) và Thái Bảo T. (SN 2015, con riêng bà C.) tại nhà Nam.

Sau thời gian chung sống, Nam và C. thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nên bà C. về sống nhờ nhà ông Lâm Truyền D. (cậu ruột C.), tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2-11-2022, sau khi uống hết 1,5 lít rượu, Nam nhớ lại việc bị C. ruồng bỏ nên nảy sinh ý định đốt nhà ông D. nhằm giết chết C.

Thời điểm đó, ông D., C. và T. đang ngủ. Nam châm lửa đốt nhà khiến C. và T. tử vong, còn ông D. được lực lượng cứu hộ và người dân kịp thời đập tường, cứu ra ngoài. Đến ngày 25-2-2023, ông D. bị bệnh chết.

Ngôi nhà ông D. bị thiêu rụi hoàn toàn

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt tử hình bị cáo Nam về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Huỷ hoại tài sản", tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nam là tử hình. Đồng thời, buộc bị cáo Nam có trách nhiệm bồi thương cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền trên 670 triệu đồng.