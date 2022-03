Ngày 7-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã bắt và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Huân (SN 1976; ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Ngọc Huân lúc bị bắt

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Huân quen với một nam thanh niên ở tỉnh Sóc Trăng. Ngày 26-1, Huân hẹn gặp thanh niên tại bến xe Long An. Tại đây, lợi dụng lúc nam thanh niên không chú ý, Huân bỏ 2 viên thuốc ngủ vào trong ly nước cam.

Khi nam thanh niên ngủ say thì Huân nhanh chóng chiếm đoạt tài sản của nạn nhân 1 điện thoại di động, 1 giỏ xách bên trong có 25 triệu đồng, 1 xe máy hiệu Airblade rồi tẩu thoát.

Sau hơn 1 tháng điều tra, công an bắt giữ Huân khi gã đàn ông này đang ở phường 5, TP Tân An.

Qua làm việc, Huân khai nhận do thiếu nợ nên đã lừa nam thanh niên mới quen uống thuốc ngủ rồi cướp tài sản. Ngoài ra, Huân còn thừa nhận với thủ đoạn trên đã thực hiện một vụ cướp tài sản của một nam thanh niên trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An.