Vào "giải vây" anh bị đánh hội đồng ở đám cưới, em bị đâm tử vong

Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào tối ngày 25-2 tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Vào thời gian trên, anh Võ Văn Truyền (SN 1996, trú xóm 10B, xã Nghĩa An) cùng anh trai là Võ Văn Lưu và một số thanh niên khác trú cùng xóm vào xóm 3, xã Nghĩa An, dự đám cưới.

Tại đây, trong lúc hát, giữa nhóm thanh niên xóm 10B và xóm 3 đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc lộn xộn, thấy anh trai là Võ Văn Lưu bị nhóm thanh niên vây đánh, anh Truyền vào can ngăn thì bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm 2 nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, mọi người liền đưa anh Truyền đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Riêng anh Võ Văn Lưu cũng bị nhóm đối tượng đánh trọng thương.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an Nghĩa Đàn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) và Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) của Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan.

Được biết, qua qua trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm trực tiếp cầm dao đâm anh Truyền tử vong.

Hiện vụ việc đang được Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

