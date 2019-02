Về quê ăn Tết, kẻ giao cấu với trẻ em rồi trốn nã bị tóm gọn

09/02/2019 13:00

Ngày 9-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết vừa hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Công tỉnh Bình Dương đối tượng Hồ Văn Thanh (SN 1995; ngụ tại ấp Tây An, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) do bị khởi tố về 2 hành vi " Giao cấu với trẻ em" và "Bỏ trốn khỏi nơi giam giữ".



Hồ Văn Thanh tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú. Ảnh do công an cung cấp.

Theo đó, vào khoảng16 giờ ngày 2-2 (nhằm 27 Tết), Công an huyện Châu Phú phát hiện Thanh trở về quê ăn Tết. Nhận thấy đây là đối tượng bị truy nã tại tỉnh Bình Dương nên lãnh đạo công an huyện này chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành khống chế, bắt giữ Thanh đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận bản thân từng bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố về hành vi "Giao cấu với trẻ em" vào ngày 26-4-2017. Thế nhưng, chỉ trong vòng 3 ngày sau đó, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo nên Thanh vượt ngục. Do đó, kẻ giao cấu với trẻ em tiếp tục bị khởi tố thêm hành vi "Bỏ trốn khỏi nơi giam giữ".

T.Nốt