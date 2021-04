Trưa 7-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong tại một khách sạn trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, tối 6-4, anh Lê Văn Q. (SN 2001, quê Thừa Thiên - Huế) đến ở qua đêm tại khách sạn trên đường 57, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Nơi xảy ra vụ việc

Sáng 7-4, không thấy khách trả phòng, nhân viên lên kiểm tra thì thấy cửa khóa bên trong. Nhân viên gõ cửa, gọi nhiều lần nhưng khách không trả lời. Nhân viên khách sạn nhìn qua lỗ thông gió trong phòng thì thấy anh Q. nằm bất động.

Các nhân viên phá cửa phòng thì phát hiện anh Q. tử vong nên báo công an. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.