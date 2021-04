Chiều 27-4, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Thái Duy (SN 1993), Nguyễn Phú Trung (SN 1999), Trần Minh Nhật (SN 2000), Nguyễn Việt Anh (SN 1995, cùng ngụ TP Thủ Đức) và Đỗ Tiến Dũng (SN 1999, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.



Các đối tượng tại cơ quan công an

5 đối tượng này được xác định là những kẻ cầm đầu trong vụ hàng trăm "quái xế" chặn đường cao tốc để đua xe trái phép vào ngày 19-3 gây bức xúc dư luận.

Hiện Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc.

Phương tiện công an thu giữ

Như Báo Người Lao Động thông tin rạng sáng 19-3, hàng trăm “quái xế” đi xe máy tự chế, táo tợn chặn các phương tiện lưu thông cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa bàn TP Thủ Đức) để đua xe trái phép. Những màn đua xe, nẹt pô inh ỏi khiến người đi đường và tài xế container, xe tải, xe khách... rất bức xúc.

Đáng nói hơn trong nhóm "quái xế" còn có nhiều thanh thiếu niên được lôi kéo để gia nhập nhóm đua. Khi nhiều tài xế bấm còi xe cảnh báo để xin vượt lên thì bị các đối tượng đe dọa, thách thức đành phải dừng xe lại để tránh gây hậu quả.

Tụ tập đua xe khoảng 30 phút, hàng trăm "quái xế" chia thành từng nhóm quậy cao tốc rồi mới chịu rời đi.

Sau khi nhận được thông tin, Công an TP HCM cùng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, triệu tập nhiều đối tượng trong nhóm “quái xế” lên làm việc.

Đến ngày 17-4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đua xe”. Ngay sau khi khởi tố vụ án, Phòng PC08, Công an TP HCM đã chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền.