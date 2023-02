Trưa nay 19-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết mở rộng vụ án hình sự "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, ngày 18-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố thực hiện quy trình tố tụng với các đối tượng liên quan.



Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, khi còn tại vị. Ảnh: NLĐO

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Ninh đang tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, để xác minh làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án trên. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương thực hiện việc điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Theo ghi nhận Báo Người Lao Động, cho đến khoảng gần 1 giờ sáng ngày 19-2, lực lượng chức năng mới rời khỏi nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca ở Khu đô thị Ngã năm sân bay Cát Bi (phường Đằng Lâm, quận Hải An) và bê nhiều thùng được cho là tài liệu.

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, bị can Đỗ Hữu Ca bị bắt để điều tra, làm rõ liên quan đến việc việc nhận tiền "chạy án".