Ngày 1-11, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM vẫn chưa lấy được lời khai của Nguyễn Hoàng Phi Đạt (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú) do người này chưa tỉnh táo vì sử dụng ma tuý.

"Sau khi chém 3 người thương tích tại toà nhà Land Mark 81, Đạt có biểu hiện "ngáo đá" không chịu khai báo hành vi. Cơ quan điều tra buộc phải đưa đối tượng đến trung tâm cắt cơn nghiện để tiếp tục lấy lời khai" - Công an Bình Thạnh cho hay.

Lực lượng cảnh sát thời điểm khống chế đối tượng tại toà nhà Land Mark 81 (ảnh CTV)

Điều tra bước đầu cho thấy Đạt là giám đốc Công ty Hoàng Gia có trụ sở tại tòa nhà Land Mark 81. Khoảng 14 giờ 30 ngày 30-10, anh Lê Hoàng Tuấn đến tầng 43 toà nhà Landmark 81 để gặp Đạt nói chuyện làm ăn thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Đạt dùng hung khí chém anh Tuấn bị thương. Anh Tuấn chạy thoát xuống dưới kêu cứu người dân trình báo công an.

Anh Nguyễn Văn Quý và Trần Văn Hinh đến can ngăn cũng bị Đạt dùng hung khí chém thương tích. Đáng nói, 2 người này sau đó bị Đạt khoá cửa, nhốt trong căn hộ rồi dùng dao đe doạ đoạt mạng.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường thuyết phục Đạt thả nạn nhân nhưng đối tượng không chấp hành.

Đến 21 giờ cùng ngày, tổ công tác đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP HCM có mặt tại hiện trường cùng phối hợp với Công an quận Bình Thạnh lên phương án giải cứu con tin. Lực lượng cảnh sát sau đó dùng bình xịt hơi cay, đột nhập vào nhà khống chế Đạt và giải cứu nạn nhân an toàn.