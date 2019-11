Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử nêu rõ bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT TRUSTBank, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) ra tòa về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



Chiêu trò "rút ruột" hàng ngàn tỉ đồng

Cùng hầu tòa về tội danh trên còn có nhiều bị cáo từng là cấp dưới của đại gia Hứa Thị Phấn, gồm: Bùi Thị Kim Loan (cựu kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Kim Dũng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (cựu Giám đốc Công ty Địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (cựu thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Xây dựng Việt Nam- Chi nhánh Lam Giang, cựu phó phụ trách Phòng Ngân quỹ TRUSTBank - Chi nhánh Sài Gòn), Phạm Hồng Hảo (cựu nhân viên TRUSTBank).



Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn điều trị ở bệnh viện

Trước đó, cơ quan công tố xác định bà Phấn chiếm đoạt của TRUSTBank hơn 1.338 tỉ đồng. Theo VKS, đại gia này là chủ mưu nên phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền ngân hàng thất thoát. Những bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm, giúp sức.

Cụ thể, bà Phấn lợi dụng việc bản thân giữ gần 85% vốn điều lệ TRUSTBank để nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động với mục đích chiếm đoạt tiền do ngân hàng huy động tiền gửi từ khách hàng. Bà Phấn trực tiếp chỉ đạo làm các thủ tục đầu tư trái pháp luật gần 1.040 tỉ đồng vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty (Công ty CP Phú Mỹ, Công ty CP Địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ). Những doanh nghiệp trên đều do đại gia Hứa Thị Phấn lập ra. Sau đó, bà Phấn chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Bà Hứa Thị Phấn cũng chỉ đạo Loan và một số người mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản tại TP HCM và tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành TRUSTBank mua 4 tài sản với tổng giá trị hơn 661 tỉ đồng. Qua đó, bà chiếm đoạt hơn 437 tỉ đồng.

Đại gia nhiều tội - nhiều bệnh

Trước đó, tòa án nhiều lần xét xử đại gia Hứa Thị Phấn trong các đại án ngân hàng (Oceanbank, TRUSTBank, VNCB). Tuy nhiên, bà Phấn đều không đến tòa với lý do sức khỏe.

Theo cơ quan công tố, từ ngày 6-3-2017, bà Phấn nhập viện trong tình trạng tăng huyết áp, tiểu đường. Từ đó đến nay, CQĐT nhiều lần đến bệnh viện tiến hành hỏi cung. Song, bị can không trả lời. Luật sư bào chữa cho bà Phấn có kiến nghị hoãn buổi hỏi cung đến khi sức khỏe bị can ổn định. Như vậy, từ khi khởi tố vụ án đến nay, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an chưa thể hỏi cung bị can Hứa Thị Phấn.



Liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng quyết định đình chỉ điều tra và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đối với ông Nguyễn Kim Thanh (chồng bị can Loan).

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra kê biên 114 bất động sản từ ngày 13-2-2017. Đồng thời, cơ quan chức năng tách nội dung bà Hứa Thị Phấn tố cáo Công ty Phương Trang chiếm đoạt 748,2 tỉ đồng, chờ kết quả đối chất hai bên rồi kết luận, xử lý sau. Tháng 11-2018, TAND Cấp cao tại TP HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".